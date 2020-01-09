Відповість за корупцію: стало відомо, коли судитимуть експрезидента Франції

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом у справі про корупцію й тиск на слідство.

Засідання пройдуть із 5 по 22 жовтня 2020 року. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на інформагентство France-Presse.

Водночас зазначається, що попередні слухання мають відбутися 17 червня.

Ніколя Саркозі постане перед судом

Так Саркозі став першим експрезидентом країни, якого судитимуть за звинуваченням у корупції. За даними слідства, в 2014 році він спробував через адвоката Тьєррі Ерзога отримати закриту службову інформацію від колишнього прокурора Жильбера Азібера.

Як підкреслюють слідчі, політик хотів повернути свої робочі записи, конфісковані в рамках розслідування справи про нелегальне фінансування в 2007 році його виборчої кампанії співвласницею французької косметичної фірми L'Oreal Ліліан Бетанкур.

Уже після закінчення терміну повноважень колишнього лідера Франції на президентській посаді в 2012 році слідчі почали прослуховувати його телефонні розмови. Правоохоронці ж вважали, що виборчу кампанію експрезидента міг фінансувати Муаммар Каддафі.

"Саме у такий спосіб стало відомо про зміст переговорів Саркозі з Ерзогом. За версією слідчих органів, експрезидент у розмові дав зрозуміти, що готовий влаштувати Азібера на вигідну посаду в Монако в разі надання ним послуг під час розслідування", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що зі своїм адвокатом Саркозі спілкувався по мобільному телефону, який був оформлений на вигадану людину на ім’я Поль Бісмют. Зі свого боку правозахисник Ерзог теж використовував телефон із сім-картою, яку можна купити без пред'явлення посвідчення особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Експрезидента Франції Ніколя Саркозі затримали співробітники управління із боротьби з корупцією навесні 2018 року.

Йому були пред'явлені звинувачення у справі про можливе фінансування Лівією його переможної президентської кампанії в 2007 році.

Касаційний суд Парижа відхилив клопотання колишнього глави Франції Ніколя Саркозі про скасування передачі до суду справи, за якою він звинувачується в корупції.

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