Відповіді не було 13 років: вчені нарешті відповіли на "загадку століття" про коал. Відео

Антон Малиновський Світ 20:57, 5.05.2020 Оновлено: 21:28, 5.05.2020

Вчені з австралійського університету Сіднея змогли дізнатися, як коали п'ють воду – відповідь на це питання шукали 13 років.

Відео, яке пролило світло на цю таємницю, опубліковано на DailyMail. Ролик був знятий у штатах Новий Південний Уельс і Вікторія з допомогою відеопастки. На кадрах видно, що тварина лиже стовбур евкаліпта, по якому стікає волога під час дощу.

Вчені дізналися, як п'ють коали
DailyMail
Вчені дізналися, як п'ють коали
DailyMail

Доктор Валентина Мелла зазначила, що до цього моменту вважалося, що коали взагалі не п'ють, а отримують необхідну вологу з листя евкаліпта, який вони їдять. Також існувало припущення, що для пиття вони спускаються з дерев і хлебтають воду з калюж. Водночас у неволі коали пили воду, але ця поведінка вважалась чимось незвичайним, адже в природі їм це не вдавалося.

Відомий випадок, коли одна з врятованих із лісових пожеж коала захлинулася через те, що волонтери дали їй воду з пляшечки. Тварина просто не вміла пити таким способом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині студенти роздяглися для благодійного календаря, щоб допомогти коалам в Австралії, постраждалим від лісових пожеж.

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