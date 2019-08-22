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Відповідь за Україну? Прем'єр Британії принизив Макрона після "засосу" з Путіним: фото

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відзначився негарним жестом у бік президента Франції Еммануеля Макрона.

Інцидент трапився у Франції, під час першого закордонного візиту Джонсона, передає Reuters.

Британський лідер несподівано "по-домашньому" закинув ногу на кавовий столик, який стояв прямо перед Макроном. Знімок тут же потрапив у ЗМІ й активно поширюється в мережі. Сам Макрон не очікував такого жесту від свого колеги, але робив вигляд, ніби нічого не трапилося.

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Після зустрічі лідер Франції зазначив, що переговори були "конструктивними і глибокими", проте ЗМІ зазначили, що Джонсон у цілому поводився досить дивно.

Макрон і Джонсон

Макрон і Джонсон

reuters

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макрон оскандалився під час недавніх переговорів із главою Росії Володимиром Путіним у Марселі. Експерти звернули увагу, як лідер Франції несподівано "прогнувся" під Путіна і відійшов від жорсткої риторики відносно країни-агресора.

Український журналіст Роман Цимбалюк назвав переговори Макрона з Путіним "французько-російським засосом, який видно неозброєним оком", жорстко розкритикувавши європейця за зближення з Кремлем.

Також Франція і США напередодні виступили за повернення Росії в Велику вісімку. Прем'єр Британії відреагував на цю ініціативу в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши Києву підтримку в боротьбі з агресором.

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Франція
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Показал пикинесу его место. Всего-то... Был бы пыня, на него бы ногу поставил.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Ответка" за Украину? - нет, это так, мелочь. В "ответку" за Украину он проковырялся в носу и вытер палец о пиджак Макрона.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Приревновал Боря Моню к Путину… Как есть, приревновал! :)
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