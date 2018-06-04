Відповідь НАТО: Росію попередили про втрату Санкт-Петербурга

Якщо Росія спробує атакувати Естонію, то втратить ряд міст, включаючи Санкт-Петербург.

Так, екс-президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес в інтерв'ю "Європейській правді" нагадав, що Естонія є членом НАТО, де діє норма (стаття 5), по якій напад на одну з країн-членів прирівнюється до нападу на всі держави одночасно.

"Звичайно, Росія може атакувати Естонію - але незабаром вона може втратити навіть Омськ і Томськ, не кажучи вже про Петербург. Вони про це пам'ятають", - пояснив він.

При цьому екс-президент зазначив, що у військовому сенсі Росія не загрожує Естонії, тому веде проти естонців інформаційну кампанію.

Реальною ж загрозою Ільвес назвав російську інформаційну кампанію по дискредитації Естонії, яка триває вже 27 років.

"В Україні, безсумнівно, розуміють, про що йде мова, тому що у вас точно така ж проблема з боку Росії з розповідями про "нацистів" і "хунту". І ця загроза - дійсно небезпечна. На Заході вистачає "корисних ідіотів", і до сих пір є медіа, які це підхоплюють", - підкреслив Ільвес.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер заявив, що Естонія буде говорити з Росією тільки з позиції сили .