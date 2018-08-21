Усе більше російських телеведучих, особливо політичних ток-шоу, з’являються на європейських курортах. І справа навіть не в тому, що вони рекламують Крим, а на відпочинок летять до Іспанії чи Австрії. Адже мова йде не про журналістів як таких, а про пропагандистів, які щодня у своїх виступах на телеканалах не лише брешуть про Європу, а й сіють ненависть до неї у мізках російського обивателя.

У Росії журналістика як професія давно вимерла, мов останній динозавр чи мамонт. Нині вона перетворилася на звичайний пропагандистський додаток до кремлівської політики, водночас обслуговуючи крупний бізнес. Замість свободи слова маємо нудотну проповідь ідей “русского міра”.

Європа вкотре доводить відсутність логіки у своїх діях. Якщо введені санкції проти політиків і бізнесменів, які кинули виклик світовій цивілізації, то чому такі ж санкції не вводять проти російських пропагандистів, які спаплюжили професію журналіста? Питання риторичне. Як на мене, останні більш небезпечні, ніж ті, хто сидить у Кремлі, бо вони отруюють живий організм російської нації, ведуть її до загибелі. Причому роблять це свідомо, розуміючи всю гнилість і брехню своїх поводирів.

Якщо Європа пускає до себе російських пропагандистів, то вона не розуміє, що зазвичай інформаційна війна йде попереду війни гарячої, а те, що сталося з Кримом і Донбасом, Росія може спробувати зробити і з деякими європейськими країнами. Не варто недооцінювати провокаційну роль російських пропагандистів. Щоб убезпечити себе від імовірної війни Росії проти Європи, треба вводити санкції не лише щодо політиків і бізнесменів, а й щодо російських пропагандистів, які прикриваються журналістськими посвідченнями, патяканнями про свободу слова, хоча жодного стосунку до цієї професії вже не мають. І насамперед слід заборонити їм в’їзд до Європи. Відпочивайте на неозорих просторах Сибіру, пані та панове!