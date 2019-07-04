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"Відпилюють руки-ноги!" Депутат Держдуми видав маразм про страти в Україні

1.3тЧитати матеріал російською

Депутат нелегітимною Державної думи Росії Леонід Калашников видав маревний фейк про те, що в Україні практикувалися жорстокі тортури і страти за використання російської мови. Зараз цю практику, за його словами, нібито планують повернути.

Плодами нездорової фантазії скандальний політик країни-агресора поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Калашников

Леонід Калашников

Скріншот відео

"Я недавно прочитав книжку Віктора Поліщука вашого, який говорить про злочини ОУН і УПА. Він розповідає, як його бабуся, українка, не знала української мови. Її бандерівці стратили за те, що вона знала тільки польську мову і російську! Страчували десятки тисяч таких людей!" – почав свою неадекватну розповідь Калашников.

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"Зараз ви говорите про мову ось так. А завтра ви будете не вішати на площах вигаданих людей, а будете вбивати, як убивали в цій книжці! Сокирами, пилами відпилювали руки-ноги і змушували вмирати!" – додав несамовитий комуніст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Шо вони так курять,чи може вже колотись почали?
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