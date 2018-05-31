Відома сепаратистка проговорилася про масштабну акцію Кремля в Україні

Відома сепаратистка Галина Запорожцева, яка називає себе головою "Союзу матерів України" заявила, що 1 червня в багатьох містах України планується проведення прокремлівської акції проти війни з країною-агресором, Росією, на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, прихильником даної події є також одіозна Олена Бережна, мати загиблої екс-члена Партії регіонів Ірини Бережної. Планами пропагандистів вона поділилася в ефірі програми "Час покаже" на "Першому каналі".

Щоб підвести свою розповідь до пропаганди саботажу, Запорожцева почала нагнітати атмосферу розповідями про те, які "жахи" їй нібито довелося пережити в Україні, а також почала переконувати її громадян в тому, що від них приховують справжні дані про наслідки збройного конфлікту на сході.

"Вам не кажуть усе, інакше б ви посивіли, дізнавшись, що там дійсно коїться в тій Україні. Це пекло, в якому живуть люди! Я кричу від імені всіх матерів, які ховають дітей! Це страшно ховати дітей! І ось зараз ми.., жінки в Києві 1 червня хочуть провести акції по всіх містах України за мир. Вони хочуть вивести людей, які проти війни. Їм не дозволяють", - сказала сепаратистка, що "прославилася" закликами до придушення Революції Гідності, а також участю в пропагандистських ефірах російських ЗМІ у якості підставного "експерта".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше професійна провокаторша Запорожцева, назвавшись криміналістом, заявила, що вбивство екс-депутата нелегітимної Держдуми РФ Дениса Вороненкова є інсценуванням.