Відновлено випробування вакцини від COVID-19, зупинені після хвороби добровольця

Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca відновили клінічні випробування вакцини від коронавірусу (COVID-19), перервані через рідкісну хворобу одного з учасників дослідження.

Як повідомляється на офіційному сайті Оксфордського університету, незалежні органи, що відповідають за безпеку дослідження, розглянули цей випадок і вирішили, що вакцинацію добровольців можна безпечно продовжувати.

"Під час подібних масштабних випробувань деякі учасники можуть захворіти – і кожен такий випадок необхідно ретельно оцінювати, щоб відстежити повне дотримання заходів безпеки. Незалежний процес оцінки завершений – і відповідно до рекомендацій незалежної комісії з безпеки і британського регулятора... випробування у Великій Британії будуть продовжені", – йдеться в повідомленні.

Про те, чим саме захворів учасник дослідження, офіційно не повідомляється.

За даними New York Times, у пацієнта виявили поперечний мієліт – досить рідкісне запальне захворювання спинного мозку, яке часто викликають вірусні інфекції.

Нагадаємо, 8 вересня англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила всі випробування своєї вакцини від коронавірусу через хворобу добровольця.

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