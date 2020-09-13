Відновлено випробування вакцини від COVID-19, зупинені після хвороби добровольця

Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca відновили клінічні випробування вакцини від коронавірусу (COVID-19), перервані через рідкісну хворобу одного з учасників дослідження.

Як повідомляється на офіційному сайті Оксфордського університету, незалежні органи, що відповідають за безпеку дослідження, розглянули цей випадок і вирішили, що вакцинацію добровольців можна безпечно продовжувати.

"Під час подібних масштабних випробувань деякі учасники можуть захворіти – і кожен такий випадок необхідно ретельно оцінювати, щоб відстежити повне дотримання заходів безпеки. Незалежний процес оцінки завершений – і відповідно до рекомендацій незалежної комісії з безпеки і британського регулятора... випробування у Великій Британії будуть продовжені", – йдеться в повідомленні.

Про те, чим саме захворів учасник дослідження, офіційно не повідомляється.

За даними New York Times, у пацієнта виявили поперечний мієліт – досить рідкісне запальне захворювання спинного мозку, яке часто викликають вірусні інфекції.

Нагадаємо, 8 вересня англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила всі випробування своєї вакцини від коронавірусу через хворобу добровольця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вакцина AstraZeneca – одна з трьох вакцин проти коронавірусу, що перебувають на третій стадії випробувань у США. Вона показала обнадійливі результати під час тестувань на людях.

Уряд США замовив 300 мільйонів доз потенційної вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Україна планує подати заявку на отримання вакцини від коронавірусу, яку після проведення відповідних клінічних випробувань буде поставляти AstraZeneca.

Керівник італійської біотехнологічної компанії Irbm П'єро Ді Лоренцо назвав вартість однієї дози вакцини, розробленої AstraZeneca.

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