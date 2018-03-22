"Видно по дебільному обличчю": проросійська журналістка образила українців Криму

Проросійська журналістка зі Львова Олена Бойко заявила, що нелегітимні вибори президента Росії пройшли без ексцесів у тимчасово окупованому Криму, оскільки українських диверсантів там легко визначити по "дебільному виразу обличчя" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Образливе висловлювання вона озвучила, розповідаючи про свої враження від поїздки в Ялту 18 березня в ефірі пропагандистської програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ.

За її словами, уздовж доріг, а також навколо автовокзалу в Ялті поставили захисні металеві огорожі, оскільки з'явилася інформація про те, що українці, які прописані в Криму і мають там право голосу, нібито збираються влаштувати різні провокації.

"Але ніхто нічого не зробив, звичайно, тому що українських диверсантів можна одразу визначити по дебільному виразу обличчя. І зовсім не треба нічого загороджувати, їх видно одразу", - їдко висловилася Бойко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше пропагандистка зробила цинічну заяву про Україну, назвавши її раковою пухлиною.