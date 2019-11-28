"Відмовтеся від імперських замашок!" Лавров висунув Заходу нахабний ультиматум через Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що єдиний спосіб вирішити проблему санкцій проти країни-агресора за анексію Криму і війну на Донбасі – це відмова Заходу від імперських амбіцій.
Настільки нахабну заяву він зробив на зустрічі зі студентами Киргизстанської дипломатичної академії. Фрагмент виступу Лаврова показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Найкращий спосіб припинити цю ненормальну ситуацію – це відмовитися від імперських замашок. Відмовитися від звичок з минулих століть, звичок диктувати всім своїм волю і ставати суддею всім і вся", – озвучив свої претензії до західних країн глава МЗС РФ.
Сергій Лавров
Скріншот відео
У свою чергу Цимбалюк порадив йому застосувати ці побажання до самої Росії. Адже насправді все, про що сказав Лавров, – це звичайна поведінка його країни.
"Хорошу слушну пораду дає Лавров Заходу. Однак, можливо, її варто було б застосувати самій Росії? Адже якщо подивитися на карту світу, то виходить, що останніми роками саме Росія проводить загарбницьку політику по відношенню до своїх сусідів. Увага питання: хто тоді проводить імперську політику і має імперські замашки? Захід, так вони ж це, тут говорять, згнили вже практично", – потролив українець главу російського МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час зустрічі з вірменськими студентами Лавров випадково визнав, що Росія є стороною конфлікту на окупованому Донбасі. Зокрема він заявив, що Росія насправді "заступилася за жителів Донбасу".
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