"Відмовляються вчити мову!" На росТБ знову ажіотаж через український мовний закон

На російському телебаченні вибухнули новими фейками про мовний закон, розгляд якого продовжує Верховна Рада України.

Пропагандисти заявили, що українці нібито абсолютно його не потребують, оскільки самі не хочуть вчити рідну мову. Безглуздими вигадками рупори Кремля відзначилися в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Знищити всі мови, крім української. У Верховній Раді розглядають новий ще більш жорсткий мовний закон. Чого їм не йметься, питається? Війну громадянську через це почали, а от тепер усе продовжують. За спробу зберегти двомовність можна заробити 10-річний термін ув'язнення! Боротьба за російську мову фактично прирівнюється новим законом до держзради", — страхітливо зазначив ведучий передачі Євген Попов.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

У свою чергу, його дружина, скандальна Ольга Скабєєва почала нав'язувати публіці думку про те, що українське суспільство нібито повністю байдуже до захисту державної мови.

"Рада повністю відірвана від реальності. Примус до мови в кінцевому підсумку виглядає неймовірно комічно. Прості українці відмовляються вчити цю саму мову через непотрібність, а українці непрості, високопосадовці мучаться, страждають", — сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скабєєва істерично відреагувала на намір України ухвалити гучний мовний закон. Вона заявила, що ця подія ознаменує остаточну втрату нашої країни Росією.

Обурюючись з приводу нібито заборони російської мови в Україні, Скабєєва зганьбилася в прямому ефірі. Вона назвала роман письменника Михайла Булгакова "Біла гвардія" "Молодою гвардією" і засудила, що театральні постановки за ним будуть показувати українською мовою.

У студії у топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова також влаштували бурхливу дискусію про мовний закон. Рупори путінського режиму побачили в ньому ознаки тотальної заборони російської мови навіть на побутовому рівні.

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