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"Відмовляються вчити мову!" На росТБ знову ажіотаж через український мовний закон

2.6тЧитати матеріал російською

На російському телебаченні вибухнули новими фейками про мовний закон, розгляд якого продовжує Верховна Рада України.

Пропагандисти заявили, що українці нібито абсолютно його не потребують, оскільки самі не хочуть вчити рідну мову. Безглуздими вигадками рупори Кремля відзначилися в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Знищити всі мови, крім української. У Верховній Раді розглядають новий ще більш жорсткий мовний закон. Чого їм не йметься, питається? Війну громадянську через це почали, а от тепер усе продовжують. За спробу зберегти двомовність можна заробити 10-річний термін ув'язнення! Боротьба за російську мову фактично прирівнюється новим законом до держзради", — страхітливо зазначив ведучий передачі Євген Попов.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

Новини
''Нахабні морди!'' Екс-регіоналка влаштувала скандал на росТБ через українську мову

У свою чергу, його дружина, скандальна Ольга Скабєєва почала нав'язувати публіці думку про те, що українське суспільство нібито повністю байдуже до захисту державної мови.

"Рада повністю відірвана від реальності. Примус до мови в кінцевому підсумку виглядає неймовірно комічно. Прості українці відмовляються вчити цю саму мову через непотрібність, а українці непрості, високопосадовці мучаться, страждають", — сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скабєєва істерично відреагувала на намір України ухвалити гучний мовний закон. Вона заявила, що ця подія ознаменує остаточну втрату нашої країни Росією.

  • Обурюючись з приводу нібито заборони російської мови в Україні, Скабєєва зганьбилася в прямому ефірі. Вона назвала роман письменника Михайла Булгакова "Біла гвардія" "Молодою гвардією" і засудила, що театральні постановки за ним будуть показувати українською мовою.

  • У студії у топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова також влаштували бурхливу дискусію про мовний закон. Рупори путінського режиму побачили в ньому ознаки тотальної заборони російської мови навіть на побутовому рівні.

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Теми
російська пропагандаЗакон про мови
Місце
Росія
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугутская "дермова" - НЕ РОДНОЙ язык для 83% населения Украины - городского, наиболее культурного и квалифицированного населения. :-) На "дермове" не создано НИЧЕГО, нет НИ ОДНОГО мовнюка - Нобелевского лауреата. :-)
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Трубицын Александр, за відсотками брехня, а видатні українці з'являться - українська земля багата та родюча - і раніше вона родила видатних синів та більшість з них тягнула до себе росія, але більше такого не буде.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Скабеєва-бурятка?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Володів російською не гірше ніж оці ведучі, зараз або українська, або англійська; майже всі книги російською здав у макулатуру, залишив Лева Толстого та ще 5...6 книг. Відношення до росіян зараз як до дуже неприємного сусіда за високим парканом.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Трубицын Александр, ты суппер кугут...!!! все об этом на ресурсе знают... зачем лишний раз об этом напоминаешь...??? жаждешь славы...??? клюнь себя в задницу...!!!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ангеловський Володимир, you do not have to love me, all your faith does not make you smarter
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