"Відмовилася від операції": з'явилися тривожні дані про Єлизавету II

Здоров'я британської королеви Єлизавети II погіршується, вона відмовилася від вкрай необхідної їй операції на коліні в вересні.

За даними британського видання Express, королева насилу пересувається. Здоров'я Єлизавети II викликає побоювання у її рідних, оскільки хворе коліно все частіше дає про себе знати.

Лікарі рекомендують королеві якомога швидше провести операцію на нозі, проте вона відмовляється від лікування. Єлизавета II вважає, що не може кілька тижнів провести в клініці і пропустити всі заплановані заходи.

Єлизавета II

Відзначимо, що проблеми з коліном у Єлизавети II почалися ще в 2003 році, коли вона невдало впала і порвала зв'язки. Тоді королеві провели операцію. Лікування було успішним, однак з віком стара травма знову загострилася. Ще в 2018 році Єлизавета II зізналася одній з відвідувачок виставки квітів в Челсі, що коліно досі приносить їй масу незручностей, а зараз хвороба і зовсім заважає королеві ходити. Рідні не втрачають надію умовити королеву довіритися хірургам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, королеву Великобританії Єлизавету II запідозрили в образі нового прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Все через те, що глава держави не стала знімати з ліктя сумку під час рукостискання.

Раніше королева проігнорувала хрещення свого правнука, сина Меган Маркл і принца Гаррі Арчі Гаррісона.

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