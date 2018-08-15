Відмова у помилуванні Сенцова: в Путіна цинічно виправдалися

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що говорити про відмову Кремля в помилуванні політв'язню, українському режисеру Олегу Сенцову некоректно, оскільки російській владі не надходили відповідні прохання.

Також він цинічно заявив, що Росія діє винятково у правовому полі, тому на все необхідно реагувати згідно з буквою закону, пише РИА "Новости".

"Мені, як і раніше, нічого додати щодо Сенцова. Ви знаєте, що є чинне законодавство, і ви знаєте, що тут вживати фразу "відмовити в помилуванні", напевно, некоректно з юридичної точки зору, бо не було прохання про помилування. В іншому мені додати нічого", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Кремль відмовив матері Сенцова в задоволенні прохання про помилування сина. Як пише "Громадське", посилаючись на відповідь, отриману жінкою з Управління забезпечення конституційних прав громадян при адміністрації президента Росії, для початку процедури помилування Сенцов повинен самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з таким проханням.

"Відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про помилування в Російській Федерації процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання", – йдеться в документі.

Водночас, зазначається, що при розгляді клопотання про помилування засудженого враховуються клопотання інших осіб (зокрема родичів).

Відмова у помилуванні Сенцова "Громадське"

Однак сестра Сенцова Наталія Каплан заявила: зазначена відповідь свідчить про те, що Олега звільняти не збираються.

"Реакція матері на це досить непогана. Мені здається, що вона просто не усвідомила суть документа. Ми з адвокатом думатимемо, що робити далі. Олег однозначно не буде писати прохання про помилування. Можу сказати: така відповідь свідчить про те, що Олега відпускати не збираються. Вони досі називають його громадянином Росії і дали зрозуміти, що прохання матері (про помилування. – Ред.) не спрацювало", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії у місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі й Тетяні Щурам, в якому розповів, що не збирається здаватися.

Пізніше сестра режисера отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близько".

У ніч на 12 серпня російська громадська діячка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО – Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.