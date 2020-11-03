У Відні твориться тільки бог знає що. Одні терористи розстрілюють людей в синагозі, інші захоплюють заручників, є загиблі, поранені, йде масштабна поліцейська операція, людей просять залишатися в своїх будинках. Це все знаєте чому? Тому що їх не розуміють.

Я на власні вуха чула це в шоу "60 хвилин" каналу "Росія-1". Там прямо так і впарюють "експерт": "Це така культура. У них такі принципи. Якщо їх ображають, вони вбивають. Ну ось вони приїхали до Франції, а французи не хочуть з цим рахуватися. Не розуміють, що цих людей не можна ображати. Вони звикли реагувати ось так!" І т.д.

Нібито французи самі винні. Впустили – зважайте на те, що можуть вбити. Зважайте на традицію. Ну ось зараз така реакція "скривджених" по всій Європі. І це значить, що завтра під віденський терор тут в РФ знову підіб'ють теоретичну базу. Це Захід винен. Вбивати звичайно недобре, але винен все одно Захід. Який провокував людей з "традиціями". Відмажуть будь-який терор, аби замарати Захід. Страшна річ. І не знаєш вже, що страшніше, теракт, який стався там, чи та гнусь, яка на цю тему виллється тут.