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14 квітня • оновлено в 20:05
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Відкриють перукарні та магазини: у Польщі назвали дату пом'якшення карантину

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У Польщі в четвер, 16 квітня, послаблять режим карантину через епідемію коронавірусу COVID-19.

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При цьому "розморожувати економіку" почнуть із 19 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовські, пише Gazeta Wroclawska.

"На першому етапі ми розглядаємо питання, пов'язані зі зняттям обмежень із магазинів. Обмеження, звичайно, залишаться, але, можливо, вони будуть реалізовані по-іншому", – пояснив спікер уряду Петр Мюллер.

Карантин у Польщі

Карантин у Польщі

Так, у магазинах збільшать ліміт людей, які зможуть одночасно перебувати в приміщенні залежно від його площі. Але покупці зможуть заходити в магазини тільки в одноразових рукавичках та в масках.

Також у Польщі мають намір відкрити перукарні, салони краси, магазини одягу в торгових центрах. Однак і тут буде обмежено кількість покупців.

Крім того, незабаром у країні знімуть заборону на вільний доступ до лісів, парків та площ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після масового повернення українських заробітчан додому через коронавірус підприємства в Польщі зіткнулися з нестачею робочих.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Польща
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а \\\о по моев с Украины пустят?
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