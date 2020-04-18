Відкривається "азіатське століття": журналіст оцінив наслідки пандемії COVID-19

Пандемія коронавірусу COVID-19 в результаті завдасть істотної шкоди Заходу і відкриє "азіатське століття".

Про це йдеться в матеріалі журналіста Le Figaro Себастьяна Фалетті, передає InoPressa. За його словами, в Європі і США в останні роки чекали, що Азія зможе досягти успіху в економічному плані, проте були впевнені, що стрибок буде не досить потужним, щоб вирватися на перші позиції в світі.

"Західні держави думали, що вони знаходяться на крок попереду, завдяки своїй державі загального добробуту, своїй креативності та, в кінцевому рахунку, переваги своєї демократичної моделі. З впевненим виглядом вони злегка поблажливо спостерігали за азіатськими "мурахами", які працювали день і ніч, будували автомагістралі майбутнього або міста-антиутопії", – пише журналіст.

Фалетті зазначив, що COVID-19 наніс несподіваний удар і Захід не був готовий до настільки масштабної хвилі, до останнього боявшись послаблювати економічну активність.

"Східноазійські держави, які часто уявлялися нам прихильниками запеклого гіперкапіталізму, дали урок управління, віддаючи пріоритет здоров'ю своїх громадян. Тим часом, багато європейських лідерів відкладали заходи, то чи через нерозсудливість, то чи через те, що побоювалися ослаблення економічної активності", – пише автор.

"Захід повною мірою відчуває на собі всю тяжкість брехні диктаторського режиму, якому він сліпо довірив ключі від свого промислового майбутнього. Вже занадто пізно звинувачувати у всіх бідах китайців після того, як Захід заради зниження витрат відмовився від своєї стратегічної долі і поставив під сумнів свої власні основоположні цінності, такі як демократія або цивільні права і свободи", – додав журналіст.

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Раніше глава Міноборони США Марк Еспер звинуватив Китай в приховуванні інформації про коронавірус. Він заявив, що Пекін міг би надати більше інформації про COVID-19.

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