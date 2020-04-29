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29 квітня • оновлено в 17:53
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"Відкриваємо економіку": в Польщі заявили про значне послаблення карантину

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На початку травня в Польщі послаблять карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, і відкриють готелі і торгові центри.

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За ними почнуть роботу ясла і дитячі сади, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій, передає RMF 24.

"З 6 травня ми надамо можливість відновити роботу ясел і дитсадків. З 4 травня можуть відкритися готелі та торгові центри", – оголосив він.

При цьому приймати рішення про відкриття ясел і дитсадків будуть їхні власники. Все залежить від того, чи зможуть вони виконувати критерії, визначені в методичних рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я.

Польша послаблює карантинні обмеження

Польша послаблює карантинні обмеження

Крім того, з 4 травня відновлять роботу музеїв та бібліотек. Однак прем'єр нагадує, що, незважаючи на послаблення, заходи безпеки залишаються актуальними.

"Ми відкриваємо економіку, але не повинні ослаблювати заходи безпеки. Пам'ятайте: виходимо з дому тільки на роботу, в магазин і при наявності інших поважних причин", – підкреслив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через брак робочої сили в Польщі бізнесмени задумали організувати в обхід карантину чартерні рейси, щоб доставити заробітчан з України.

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Тема
Коронавірус
Місце
Польща
Теги
карантин хвороба
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Те которые не рабы - напряглись ! Кстати, а новость про учительницу с кастрюлей не прокомментировать. Вот такая демократия !
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?, а чего кастрюлю комментировать? Нам смеяться, вам плакать
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