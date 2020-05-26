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26 травня • оновлено в 11:17
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Відкрили бари та спортзали: в Італії послабили карантин, але з умовами

1.3т
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В Італії в більшості регіонів послабили карантин: у країні відкрили спортзали й басейни. Населенню дозволили займатися спортом на вулицях і відпочивати в парках.

Однак радять відвідувати зал за попереднім записом і не більше ніж на півтори години. Водночас необхідно дотримуватися дистанції в 2 метри, передає Ilmessaggero.

Крім того, відвідувачів закликали не затримуватися в роздягальнях і зобов'язали виконувати правила гігієни: не ходити босоніж, користуватися тільки особистим рушником і пляшкою з водою. Також клієнтам рекомендовано вимірювати температуру при вході.

Карантин в Італії

Карантин в Італії

Влада дозволила відкрити салони краси, торгові центри, кафе й бари, а в церквах поновилися служби. В салонах краси поки заборонили всі процедури з використанням пари, а також сауни та ванни. Також італійці повинні дотримуватися соціальної дистанції та з'являтися в громадських місцях у засобах захисту.

Зазначається, що ослаблення карантину в регіоні Ломбардія відклали до 31 травня, в Базилікаті – до 3 червня, коли по всій країні дозволять вільне пересування по регіонах. Але тільки тим, де вже зняли карантин і немає великого ризику заразитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії зафіксовано рекордно низьку кількість нових випадків COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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