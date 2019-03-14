"Відколете Донбас!" У Держдумі пригрозили Україні втратою територій

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Леонід Калашников заявив, що після виборів президента 31 березня Україна нібито може втратити весь Донбас.

Росія, в свою чергу, за його словами, визнає регіон окремою "державою". Нахабними погрозами одіозний комуніст вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Окупація Донбасу Uapress.info

"Донбас, швидше за все, теж ви відколете після цих виборів. Відколете! Справа не у визнанні виборів, а у визнанні Донбасу з боку Росії. І ви далі продовжите югославізацію своєї країни! Або ви зупинитеся!" — озвучив він нахабний ультиматум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Калашников проговорився про те, що для окупації Криму Росія залучала ОМОН. Більш того, він звинуватив українців у побитті російських загарбників.

Також політик закликав Росію прискорити процес "об'єднання", щоб не дати Україні знищити світ. Калашников вважає, що українські і російський народи мають генетичну спільність.

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