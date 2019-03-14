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"Відколете Донбас!" У Держдумі пригрозили Україні втратою територій

2.3тЧитати матеріал російською

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Леонід Калашников заявив, що після виборів президента 31 березня Україна нібито може втратити весь Донбас.

Росія, в свою чергу, за його словами, визнає регіон окремою "державою". Нахабними погрозами одіозний комуніст вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Окупація Донбасу

Окупація Донбасу

Uapress.info

"Донбас, швидше за все, теж ви відколете після цих виборів. Відколете! Справа не у визнанні виборів, а у визнанні Донбасу з боку Росії. І ви далі продовжите югославізацію своєї країни! Або ви зупинитеся!" — озвучив він нахабний ультиматум.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Калашников проговорився про те, що для окупації Криму Росія залучала ОМОН. Більш того, він звинуватив українців у побитті російських загарбників.

Також політик закликав Росію прискорити процес "об'єднання", щоб не дати Україні знищити світ. Калашников вважає, що українські і російський народи мають генетичну спільність.

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Теми
російська пропагандаВійна на Донбасі
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Интересно, а что этому удмурту мешало признать ОРДЛО пять лет назад, да и как цапьё будет признавать - Луганда и Донбабве как отдельные "государства", или единую Быдлороссию?
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