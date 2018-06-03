"Відкинули назад": російський школяр розповів про "прокол" Путіна

Школяр з Нефтеюганська Данила Прилепа, який рік тому поставив запитання президенту Росії Володимиру Путіну, заявив, що за рік озвучені ним проблеми тільки посилилися.

Так, юнак під час "Прямої лінії" з президентом РФ у 2017 році заявив, що його батько відпрацював приблизно 20 років в органах внутрішніх справ, вийшов на пенсію, проте як і раніше знаходиться в черзі по наданню виплати на придбання житла, пише РІА "Новости".

У відповідь Путін уточнив, звідки виникло таке питання. Прилепа же заявив, що його підготувало життя.

Через рік школяр розповів журналістам, що проблема тільки посилилася.

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"Загалом, за рік нічого не змінилося. Можна сказати, відкинули нас у черзі назад, тому що бюджетників пересунули вище, не зовсім зрозуміло, як це сталося. Батькові дзвонили, але він не працює в органах, вирішувати питання потрібно нагорі", - зазначив він.

Хлопець розповів, що якби у нього знову була можливість поставити запитання президенту Росії, він би поцікавився досягненнями Путіна за роки його роботи на посаді.

"Запитав би, чи вважає Володимир Володимирович роки своєї роботи президентом успішними", - резюмував Данила Прилепа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст на КремльТВ нагадав про брехню Путіна.