Відхід з Криму: Трюдо дав Путіну кілька порад щодо реабілітації в світі

Президент Російської Федерації Володимир Путін повинен показати світові, що хоче врегулювати ситуацію в Україні шляхом відходу з анексованого Криму та окупованого Донбасу.

"Президенту Путіну слід власними діями почати показувати, що він хоче відігравати позитивну роль на світовій арені. Чи йдеться про припинення його залученості на Донбасі, чи відхід з Криму, чи питання щодо Сирії й Арктики, чи взяття відповідальності за важливі питання, поставлені Великою Британією після жахливого отруєння у Солсбері два тижні тому", - заявив прем'єр-міністр Канади на прес-конференції в Торонто, передає Укрінформ.

Він порадив президенту РФ бути "набагато більш чітким в діях, а не тільки словах".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський політолог Дмитро Орєшкін передбачив долю окупованого Донбасу після виборів Путіна.