Відео загадкової істоти в лісі в Польщі налякало мережу

Жителю Польщі вдалося зняти на відео загадкову істоту в лісі, яка видавала вночі моторошні крики.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі "Disclose Screen The Grimreefar" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах можна бачити, як людина з ліхтариком бродить вночі серед дерев, а з темряви лунають нестямні крики. Незабаром світло падає на дивну фігуру за стовбурами. Чоловік, не ризикуючи підійти ближче, кидається бігти.

Відео викликало бурхливе обговорення в мережі.

"Я чув про цих істот – вони називаються вовкулаками", – написав один з користувачів.

Інший користувач заперечив, що це всього лише гніздиться білий лелека, вони поширені в Польщі.

"Є багато відео з їхніми криками – такими ж, що ви чуєте тут. Природа дивовижна. Але пізно вночі це і правда може здатися страшним!" – зазначив він.

Сам автор ролика розповів, що чує крики цієї істоти не вперше. Він не наважується підійти ближче, хоча і вважає її мирною.

"Істота, здається, ховається десь глибоко в лісі, іноді ночами підходить ближче. Вона не агресивна, виходячи з мого досвіду, проте я завжди тримаю дистанцію", – підкреслив він.

У коментарях чоловіка попросили наступного разу зняти "монстра" ближче, скориставшись дроном.

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