"Новорічний подарунок від Путіна": в мережі показали страшні наслідки удару Росії по дітях у Сирії. Кадри 18+

У мережі з'явилося відео жахливих наслідків авіаудару сирійської і російської авіації по школі в місті Сармін на північному заході Сирії.

Ролик на своєму Telegram-каналі опублікував блогер vitauskas. "Новорічні подарунки від "русского мира" сирійським дітям", – написав у пості він.

Вказується, що удар був проведений із використанням заборонених касетних бомб.

Ілюстрація inbusiness.kz

На ролику зазнято, як служби порятунку евакуювали постраждалих неповнолітніх.

Обережно! Кадри 18+

Як писав OBOZREVATEL, за попередніми даними, в результаті авіаудару по школі 24 грудня загинули 10 осіб, із них 6 – діти.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram