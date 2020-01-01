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1 січня • оновлено в 20:44
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"Новорічний подарунок від Путіна": в мережі показали страшні наслідки удару Росії по дітях у Сирії. Кадри 18+

2.9т
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У мережі з'явилося відео жахливих наслідків авіаудару сирійської і російської авіації по школі в місті Сармін на північному заході Сирії.

Ролик на своєму Telegram-каналі опублікував блогер vitauskas. "Новорічні подарунки від "русского мира" сирійським дітям", – написав у пості він.

Вказується, що удар був проведений із використанням заборонених касетних бомб.

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Ілюстрація

Ілюстрація

inbusiness.kz

На ролику зазнято, як служби порятунку евакуювали постраждалих неповнолітніх.

Обережно! Кадри 18+

Як писав OBOZREVATEL, за попередніми даними, в результаті авіаудару по школі 24 грудня загинули 10 осіб, із них 6 – діти.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Теги
діти смерть видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Серко Прокоп
Серко Прокоп
"Осторожно! Кадры 18+" Де?
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Юг Руси
Юг Руси
Серко Прокоп, похоже в Ч/С угодили фейк-кадры, на первоисточнике )))
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
В 41 БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СТРАН ЕВРОПЫ УЧАСТВОВАЛА В НАПАДЕНИИ НА СССР, 27 000 000 000 ПОГИБШИХ, ПО ДРУГИМ ИСТОЧНИКАМ БОЛЬШЕ,СКОЛЬКО ИЗ НИХ ДЕТЕЙ ИСТОРИЯ УМАЛЧИВАЕТ , И ЧТО ТО СТРАНЫ НАПАВШИЕ НА СССР КОШМАРАМИ НЕ МУЧАЮТСЯ .
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Maxonin Igor, прям 27 миллиардов или даже больше? Сразу видно уровень! Даже не удивился.
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Ку Алексей
Ку Алексей
обоз, ты повторяешься. в тот раз тебя пятачком в твоё дерьмо натыкали. а ты снова хочешь видимо понравилось.
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