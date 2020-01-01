"Новорічний подарунок від Путіна": в мережі показали страшні наслідки удару Росії по дітях у Сирії. Кадри 18+

У мережі з'явилося відео жахливих наслідків авіаудару сирійської і російської авіації по школі в місті Сармін на північному заході Сирії.
Ролик на своєму Telegram-каналі опублікував блогер vitauskas. "Новорічні подарунки від "русского мира" сирійським дітям", – написав у пості він.
Вказується, що удар був проведений із використанням заборонених касетних бомб.
Ілюстрація
inbusiness.kz
На ролику зазнято, як служби порятунку евакуювали постраждалих неповнолітніх.
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Як писав OBOZREVATEL, за попередніми даними, в результаті авіаудару по школі 24 грудня загинули 10 осіб, із них 6 – діти.
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