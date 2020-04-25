"Ризиковий батька..." Відео Лукашенка в розпал пандемії COVID-19 спантеличило мережу

У розпал пандемії коронавірусу COVID-19 в Білорусі вирішили провести загальнонаціональний "республіканський суботник".

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Президент країни Олександр Лукашенко відправився садити сосни в Чорнобильську зону, чим спантеличив користувачів соцмереж (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олександр Лукашенко посадив сосни в розпал коронавірусу

У селище Лясковічі на території Національного парку Прип'ятський, який постраждав в результаті аварії на ЧАЕС, Лукашенко і його супровід прибули без будь-яких засобів захисту від коронавірусу.

Під час посадки дерев перші особи Білорусі працювали на близькій відстані один до одного, не дотримуючись дистанції.

У мережі думки з цього приводу розділилися. Одні розкритикували Лукашенка, інші захопилися його безстрашністю.

"Ризиковий батька... Народ свій хоч би пошкодував... Чи понти перед усіма?", "Просто він трохи дурень", "Лукашенко вірусами в бункер не заженуть", – пишуть користувачі.

Всього 25 квітня в суботнику взяли участь понад 2,3 млн білорусів, що приблизно становить чверть населення країни (всього 9 млн населення).

При цьому, станом на ранок суботи, в Білорусі зафіксовано понад 9,5 тис. випадків коронавірусу, з них 817 за останню добу. Вже 67 осіб померло, 1,5 тис. вилікувалося.

У Білорусії незважаючи на коронавірус проходить республіканський суботник: Олександр Лукашенко садить сосни в Чорнобильській зоні - в Національному парку "Прип'ятський" pic.twitter.com/y19nFQWmvl - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) April 25, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко заявив, що COVID-19 з'явився, як покарання Богом для людства.

"Господь, як я говорив, вдарив нас по голові коронавірусом. Я впевнений, що якби ми до природи ставилися відповідально і з повагою, то ми б не тільки жили набагато краще, але і віруси нас би не взяли", – сказав він.

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