Віденський душитель: як маніяк, який вбивав повій, став героєм австрійської еліти

У мережі згадали історію жорстокого серійного маніяка з Австрії Джека Унтервегера, який в 1980-тих роках вбивав повій. Він відбув довічне ув'язнення, при цьому ставши знаменитістю і справжнім героєм інтелектуальної еліти країни.

Про це пише "Рамблер". Першою його жертвою стала 31-річна повія Хайде Хаммерер. Він задушив дівчину її власними панчохами. Через кілька днів в Граці знайшли тіло іншої жінки. Брунгільда Массер, як і Хаммерер, була повією і теж була задушена своєї ж одягом: злочинець використовував її бюстгальтер. Ще один збіг – той же вузол, що і у вбивці з Форарльберга.

У грудні 1974 року 18-річна офіціантка з Німеччини Маргарет Шефер була задушена її власним бюстгальтером. Особливий вузол, який був зав'язаний на її шиї, поліцейські потім зустрічали не раз: саме він, а також використання одягу жертви в якості знаряддя вбивства згодом стали називати почерком Віденського душителя.

Підозрюваним у вбивстві Шефер став журналіст Джек Унтервегер: багато хто бачив, як вони разом виходили з бару. На суді він не заперечував провину, але намагався пом'якшити власний вирок, наполягаючи на тому, що вбита була повією, а також розповідав про важке дитинство, матері-повії і діда-алкоголіка. Унтервегер стверджував, що задушив дівчину, коли раптом побачив у її особі обличчя своєї матері. Однак ці аргументи не спрацювали, і суд засудив його до довічного ув'язнення з правом звільнення через 15 років.

В'язниця, в якій відбував покарання Унтервегер, була передовим закладом свого часу. Утворений в тюрмі вільний час він присвятив самоосвіті, закінчив курс середньої школи, прочитав безліч книг і сам почав творити. У своїх творах, багато в чому автобіографічних і автопсихологічних, Унтервегер писав про несправедливість світу і складнощі, які чекають в житті звичайного хлопця, що було зрозуміле і знайоме пересічним читачам.

У в'язниці Унтервегер писав і прозу, і поезію, і драму. П'єси укладеного ставили театри Відня, романи переводили на інші європейські мови і перевидавали. У 1986 році він отримав австрійську премію як автор кращого драматичного твору року. У міру того як росла популярність Унтервегера, росли і його доходи.

23 травня 1990 року Унтервегер вийшов з в'язниці і оселився у Відні, зароблені в тюрмі гроші дозволили йому жити розкішно.

Унтервегер був відомий і затребуваний: його звали виступати на радіо і центральному телебаченні Австрії, запрошували в журнали і газети. Для австрійської інтелігенції він став символом того, що людину можна перевиховати, що колишній в'язень може стати успішним членом суспільства.

Злочини хоч і були схожі в деталях, але розрізнялися в головному. Криміналісти знають, що жертвами вбивць найчастіше стають їхні знайомі, а жертвами маніяків – незнайомі люди. Унтервегер знав Шефер, до того ж вона не була повією, хоч він і намагався довести на суді зворотнє. Віденський душитель вбивав незнайомих жінок, і всі вони були секс-працівницями.

Проте слідство встановило цілодобове стеження за новим підозрюваним, а його телефон почали прослуховувати. Слідчий ознайомився з матеріалами справи 1974 року народження, поговорив з Унтервегером і попросив того розповісти про деталі вбивства Шефер, зазначивши, що воно схоже на злочини Віденського душителя.

Поліцейські з'ясували, що, Унтервегер завжди був в тих же містах, де душили повій. Тоді ж в Австрії дізналися, що перше вбивство сталося в Чехословаччині, а першою жертвою Віденського душителя була Бланка Бочкова. Тіло дівчини знайшли за кілька кілометрів від Праги у вересні 1990 року, вона була задушена сірими панчохами. Свідки бачили, як в ніч убивства Бочкова виходила з бару з чоловіком, якому на вигляд було близько 40 років, але інших деталей ніхто не запам'ятав.

В цей же час Унтервегер відправився в Лос-Анджелес. За кілька тижнів, які Унтервегер провів в Лос-Анджелесі, там було вбито три повії. Американські поліцейські запідозрили в душителів маніяка.

Коли Унтервегер повернувся до Відня, його викликали в поліцейську дільницю. Після розмови зі слідчими він відразу ж втік разом зі своєю коханою, 18-річної Бьянкою Морок. Вони дісталися до Парижа, а звідти полетіли в Майамі. Вибір припав на це місто, тому що Морок дуже любила кримінальний серіал Miami Vice.

У лютому 1992 року передбачуваного Віденського душителя заарештували, а в травні того ж року доставили на батьківщину для суду.

Під час обшуків поліцейські знайшли червоний шарф – з'ясувалося, що саме його фрагменти були виявлені на одязі убитої Хаммерер. У квартирі також були всі чеки і квитанції, які Унтервегер скрупульозно збирав. Поліцейські змогли не тільки простежити всі його переміщення, а й дізнатися, якими автомобілями він користувався.

Докази підтверджували, що Унтервегер зустрічався з убитими жінками, коли вони були живі. Унтервегер до останнього заперечував свою провину і стверджував, що поліція намагається повісити на нього нерозкриті вбивства тільки через його кримінальне минуле. Захист постаралвся витягти плюси з того, що у нього не було алібі.

Присяжні, однак, встали на сторону обвинувачення. Двоє з восьми присяжних проголосували за невинність підозрюваного у всіх 11 вбивствах. Більшість же вирішило інакше. Унтервегера визнали винних у дев'яти вбивствах, в тому числі трьох в США. Його причетність до двох вбивств присяжні визнали недоведеною. Унтервегера засудили до довічного ув'язнення. Через кілька годин після оголошення вироку він наклав на себе руки. На місці вбивства виявили той самий особливий ковзний вузол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти небезпечного серійного вбивцю в країні, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку.

За версією слідства, жертвами маніяка стали 32 жінки похилого віку з різних регіонів Росії.

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