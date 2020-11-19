Усе закрили й заборонили ходити в гості: як у Європі вдарили локдауном по COVID-19. Ексклюзив

З початку листопада практично всі європейські країни повернули суворий карантин для стримування поширення епідемії коронавірусу. У кожній із них свій варіант обмежень, до повного локдауну за весняним варіантом, тобто закриття всього, вдалися Австрія, Великобританія, Франція.

Українці, які мешкають за кордоном, у Лондоні та Відні, розповіли OBOZREVATEL, як це – "карантинити" по-європейськи.

"Відень пустий, австрійці як роботи"

Спочатку в Австрії до 30 листопада мали діяти м’які обмеження. Ресторани й кафе могли продавати їжу тільки на винос. Магазини працювали, скасували всі різдвяні ярмарки. Дитсадки, молодша і середня школа продовжували навчання в класах, а старша школа й університети перейшли на дистанційне.

Однак таких заходів для стримання епідемії виявилося замало, і влада змушена була піти на вкрай непопулярний крок і запровадити повний локдаун. Тепер в Австрії на вулицю можна виходити лише для закупів у магазині, аптеці, також відвідування лікаря й церкви. Перукарні, косметологічні, масажні салони, спортклуби та всі ТРЦ закриті. Працюють лише заправки, банки, кіоски, супермаркети, аптеки.

В Австрії запроваджено жорсткий карантин для стримування епідемії коронавірусу

Щоб врятувати Різдво та дозволити людям бачитися, канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про намір провести масове тестування населення на коронавірус за прикладом Словаччини. Нині в країні зафіксовано 221 тис. хворих та 2 тис. 54 смерті. Добовий рівень нових заражень тримається на відмітці в 7 тис., смертей – у середньому близько 100.

"Окрім всього, в Австрії введено комендантську годину – з 8-ї вечора до 6-ї ранку не можна виходити на вулицю. Закрили дитячі садки та школи. Я не знаю, як зараз, але під час першого локдауну майже всі носили маски навіть на вулиці, хоча це було не обов’язково. Якщо хтось не дотримувався дистанції у 2 метри – від нього відбігали. Дехто навіть кричав, що от "ти порушуєш правила". Австрійці, як роботи, менш людяні за тих самих британців. Відень зараз дуже пустий", – розповіла OBOZREVATEL про австрійський карантин українка Олена, яка мешкає на два міста – Відень та Лондон.

У Лондоні пропонували доносити на сусідів

Великобританія теж зараз на повному карантині, що триває ще із 5 листопада і має закінчитися 5 грудня. У країні закриті всі паби, ресторани й непродовольчі магазини. Школи й університети продовжать працювати. Людям дозволено виходити з дому тільки в разі потреби. Добова захворюваність по країні останні два тижні перебуває на рівні 20-25 тис., смертність становить у середньому близько 500 на добу. Загалом у них захворіли 1 млн 410 тис. осіб та 52 тис. 745 смертей.

Карантин у Великобританії почався 5 листопада і триватиме до 5 грудня

"У Лондоні теж локдаун, але такого відчуття пустоти, як є у Відні – немає. Хіба що в бізнес районі, де розташовані всі офіси. Британці загалом більш human, мовби людяніші. У Лондоні закриті всі ресторани, готелі, магазини та місця спорту. Можна лише на винос. Аптеки та продуктові відкриті. Не можна ходити в гості. Але можна сформувати Support bubble. Якщо живеш сам – дозволено ходити в гості до однієї людини або сім’ї. Можна виходити на прогулянки з друзями, але треба тримати дистанцію. Правда, цього ніхто не дотримується", – розповіла дівчина.

Маски обов’язкові в закритих приміщеннях. У таксі також маски, але надівають їх не всі.

"Кажуть, що не можна їздити навіть у власний заміський будинок, але не думаю, що британці цього дотримуються. Локдаун у Лондоні приємніший, значною мірою через людський фактор. Усі намагаються дотримуватись правил, тримати дистанцію, мити руки, але ніхто не починає кричати із жаху, якщо цього хтось не робить. У вересні лейбористи агітували доносити на сусідів, якщо вони побачать у них гостей. Але народ обурився і все затихло", – підсумувала Олена.

Поляки досі не вірять у коронавірус?

Українці, які мешкають у сусідніх країнах, Польщі та Угорщині, де також введені жорсткі обмеження, кажуть, що місцеві виконують основні правила – носять маски у приміщеннях та транспорті, не відзначають родинних свят у великому колі, а це більш ніж 8 осіб. Також заборонена поява неповнолітніх дітей на вулиці без супроводження батьків. Іноді незгодні із жорстким карантином поляки виходять на протести.

"У Польщі введено обов'язковий масковий режим всюди – на вулиці теж. Рідко можна зустріти людину без маски. За це передбачені високі штрафи (приблизно 750 грн – Ред.). Поляки не бастують і не виступають проти карантину, але частина з них досі не вірить в існування коронавірусу. Заклади харчування працюють не всі, поміж столиками відстань, маленькі – закриті. Працюють перукарні, почта, лікарні, пральні, а от розважальні заклади закриті", – додав OBOZREVATEL українець Андрій, який мешкає в польському Вроцлаві.

Локдаун завис і над Україною

В Україні, як і в Європі, теж триває зростання захворюваності – вже перейдено добову позначку у 12 тис. хворих. Поки що в нас діє карантин вихідного дня, до кінця листопада на вихідних закриті всі розважальні центри, ресторани та кафе працюють на винос. Однак така ідея повністю розкритикована українським бізнесом.

Лікарі, які лікують коронавірус, закликають владу ввести повний локдаун – закрити все у країні на 3-4 тижні, щоб перервати ланцюжок передання інфекції. Повністю у владі від такого варіанту не відмовляються, якщо ситуація із госпіталізацію хворих на ковід стане вкрай критичною. Поріг – 20 тис. хворих на добу. За прогнозами епідеміологів, до такої цифри можемо дійти вже за 3 тижні.