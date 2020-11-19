Все закрили і заборонили ходити у гості: як у Європі вдарили локдауном по COVID-19. Ексклюзив

З початку листопада практично всі європейські країни повернули суворий карантин для стримування поширення епідемії коронавірусу. В кожній з них свій варіант обмежень, до повного локдауну за весняним варіантом, тобто закриття всього, вдалися Австрія, Великобританія, Франція.

Українці, які мешкають за кордоном, у Лондоні та Відні, розповіли OBOZREVATEL, як це – "карантинити" по-європейськи.

Спершу в Австрії до 30 листопада мали діяти м’які обмеження. Ресторани і кафе могли продавати їжу тільки на винос. Магазини працювали, відмінили всі різдвяні ярмарки. Дитсадки, молодша і середня школа продовжували навчання в класах, а старша школа й університети перейшли на дистанційне.

Однак таких заходів для стримання епідемії виявилося замало і влада змушена була піти на вкрай непопулярний крок і запровадити повний локдаун. Тепер у Австрії на вулицю можна виходити лише для покупок в магазині, аптеці, також відвідування лікаря і церкви. Перукарні, косметологічні, масажні салони, спортклуби та всі ТРЦ зачинені. Працюють лише заправки, банки, кіоски, супермаркети, аптеки.

Щоб врятувати Різдво і дозволити людям бачитися, канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про намір провести масове тестування населення на коронавірус за прикладом Словаччини. Нині в країні зафіксовано 221 тис. хворих та 2 тис. 54 смерті. Добовий рівень нових заражень тримається на відмітці у 7 тис, смертей – в середньому до 100.

"Окрім всього, в Австрії введена комендантська година – з 8-ї вечора до 6-ї ранку не можна виходити на вулицю. Закрили дитячі садки і школи. Я не знаю як зараз, але під час першого локдауну майже всі носили маски навіть на вулиці, хоча це було не обов’язково. Якщо хтось не дотримувався дистанції у 2 метри – від нього відбігали. Деякі навіть кричали, що от "ти порушуєш правила". Австрійці як роботи, менш людяні за тих самих британців. Відень зараз дуже пустий", – розповіла OBOZREVATEL про австрійський карантин українка Олена, яка мешкає на два міста – Відень та Лондон.

Великобританія теж зараз на повному карантині, що триває ще із 5 листопада і має закінчитися 5 грудня. В країні зачинені всі паби, ресторани і непродовольчі магазини. Школи й університети продовжать працювати. Людям дозволено виходити з дому тільки в разі потреби. Добова захворюваність по країні останні два тижні перебуває на рівні 20-25тис., смертність становить в середньому до 500 на добу. Загалом у них захворіло 1 млн 410 тис. осіб та 52 тис 745 смертей.

"В Лондоні теж локдаун, але такого відчуття пустоти як є у Відні – немає. Хіба що в бізнес районі, де знаходяться усі офіси. Британці загалом більш human, якби людяніші. У Лондоні закриті усі ресторани, готелі, магазини та місця спорту. Можна лише на виніс. Аптеки та продуктові відкриті. Не можна ходити в гості. Але можна сформувати Support bubble. Якщо живеш один – дозволено ходити в гості до однієї людини або сім’ї. Можна виходити на прогулянки з друзями, але треба тримати дистанцію. Правда, цього ніхто не дотримується", –розповіла дівчина.

Маски обов’язкові у закритих приміщеннях. В таксі також маски, але одягають їх не всі.

"Кажуть, що не можна їздити навіть у власний заміський будинок, але не думаю, що британці цього дотримуються. Локдаун у Лондоні приємніший, значною мірою через людськи фактор. Всі намагаються притримуватись правил, тримати дистанцію, мити руки, але ніхто не починає кричати із жаху, якщо цього хтось не робить. У вересні лейбористи агітували кляузнічати на сусідів, якщо вони побачать у них гостей. Але народ обурився і все затихло", – підсумувала Олена.

Українці, що мешкають у сусідніх країнах, Польщі та Угорщині, де також введені жорсткі обмеження, кажуть, що місцеві виконують основні правила – носять маски у приміщеннях та транспорті, не відзначають родинних свят у великому колі, а це більше ніж 8 осіб. Також заборонена поява неповнолітніх дітей на вулиці без супроводження батьків. Час від час незгодні із жорстким карантином поляки виходять на протести.

"В Польщі введено обов'язковий масковий режим всюди – на вулиці теж. Рідко де можна зустріти людину без маски. За це передбачені високі штрафи (приблизно 750 грн. – ред). Поляки не бастують і не виступають проти карантину, але частина з них досі не вірить в існування коронавірусу. Заклади харчування працюють не всі, поміж столиками відстань, маленькі – закриті. Працюють перукарні, почта, лікарні, пральні, а от розважальні заклади закриті", – додав OBOZREVATEL українець Андрій, який мешкає у польському Вроцлаві.

В Україні, як і в Європі, теж триває зростання захворюваності – вже перейдена добова позначка у 12 тис. хворих. Поки що у нас діє карантин вихідного дня, до кінця листопада на вихідних зачинені всі розважальні центри, ресторани та кафе працюють на виніс. Однак така ідея повністю розкритикована українським бізнесом.

Лікарі, які лікують коронавірус, закликають владу ввести повний локдаун – закрити все у країні на 3-4 тижні, щоб перервати ланцюжок передачі інфекції. Повністю у владі від такого варіанту не відмовляються, якщо ситуація із госпіталізацію хворих на ковід стане вкрай критичною. Поріг – 20 тис хворих на добу. За прогнозами епідеміологів, до такої цифри можемо дійти вже за 3 тижні.