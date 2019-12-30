"Відчуваю себе досконалим": чоловік народив дитину від жінки

У Британії 39-річний чоловік-трансгендер народив дитину за допомогою донорської сперми жінки-трансгендерів.

Британський весільний фотограф Рувим Шарп змінив стать 12 років тому, перетворившись з жінки в чоловіка. При цьому у колишньої жінки залишилися матка і яєчники, передає Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Шість років тому він припинив приймати тестостерон і знайшов донора сперми в соцмережах. Ним виявилася жінка-трансгендер, у якій збереглися чоловічі статеві органи. За допомогою медиків Рувим завагітнів. Пологи пройшли успішно, а малюкові, якого назвали Джеймі, вже три місяці.

Чоловік народив дитину від жінки Mirror

"Знадобилося шість років, щоб досягти цього, але тепер у нас на руках дитина. Це і була кінцева мета. Я, нарешті, відчуваю себе досконалим", - заявив Рувим.

Mirror

news.sky.com

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