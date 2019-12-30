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30 грудня • оновлено в 07:43
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"Відчуваю себе досконалим": чоловік народив дитину від жінки

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У Британії 39-річний чоловік-трансгендер народив дитину за допомогою донорської сперми жінки-трансгендерів.

Британський весільний фотограф Рувим Шарп змінив стать 12 років тому, перетворившись з жінки в чоловіка. При цьому у колишньої жінки залишилися матка і яєчники, передає Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Шість років тому він припинив приймати тестостерон і знайшов донора сперми в соцмережах. Ним виявилася жінка-трансгендер, у якій збереглися чоловічі статеві органи. За допомогою медиків Рувим завагітнів. Пологи пройшли успішно, а малюкові, якого назвали Джеймі, вже три місяці.

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Чоловік народив дитину від жінки

Чоловік народив дитину від жінки

Mirror

"Знадобилося шість років, щоб досягти цього, але тепер у нас на руках дитина. Це і була кінцева мета. Я, нарешті, відчуваю себе досконалим", - заявив Рувим.

"Відчуваю себе досконалим": чоловік народив дитину від жінки

Mirror

"Відчуваю себе досконалим": чоловік народив дитину від жінки

news.sky.com

"Відчуваю себе досконалим": чоловік народив дитину від жінки

news.sky.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що відома топ-модель Тіна кунаки, яка нещодавно народила дитину, розбурхала шанувальників серією пляжних фото.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
вагітність
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Ш. Олег
Ш. Олег
Биологическая женщина родила от биологического мужчины, всё, как положено. :)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У меня шарики за ролики зашли. Бывшая баба родила от бывшего мужика? Если оно хочет рожать, может это все-таки не мужик?
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Хiхлы - вони такие))
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