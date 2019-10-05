Від Трампа зажадали всі документи про розмову із Зеленським: новий виток скандалу

Конгресмени мають намір отримати документи про розмову президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського

Як передає Голос Америки, три комітети Палати представників Конгресу США, на чолі яких стоять демократи, повідомили, що направили в Білий дім повістку з вимогою надати документи, пов'язані з їх розслідуванням відносно президента Дональда Трампа.

Конгресмен Елайджа Каммінгс з Комітету з нагляду, Адам Шифф з Комітету з розвідки і Еліот Енгель з Комітету з міжнародних відносин заявили, що були змушені направити повістку після того, як Білий дім не надав документи, які були затребувані в листі від 9 вересня.

"Ми глибоко шкодуємо, що президент Трамп поставив нас – і всю країну – в таке становище, але його дії не залишили нам іншого вибору, крім як видати цю повістку", – заявили законодавці.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Вони мають намір отримати документи, пов'язані з телефонною розмовою президента Трампа і президента України Володимира Зеленського від 25 липня. Законодавці вимагають, щоб Білий дім передав їм запитані документи не пізніше 18 жовтня. Зокрема, їх цікавить хто ще був присутній при телефонній розмові.

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем розповсюдила заяву, в якому зазначено: "Порядок нічого не змінює. Лише більше документів, даремно витрачений час і гроші платників податків, які продемонструють, що президент не зробив нічого поганого".

Аналогічна повістка направлена віце-президенту США Майку Пенсу, від якого вимагають надати документи, що стосуються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також запис телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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