Від Трампа через Україну пішли два чиновники: в чому річ

Двоє працівників Адміністративно-бюджетного управління Білого дому подали у відставку через рішення президента США Дональда Трампа про замороження військової допомоги Україні.

Про це розповів їхній колега Марк Сенді під час закритих слухань у справі про імпічмент, пише The Hill. При цьому він не назвав імена звільнених.

Дональд Трамп "Дело"

За його словами, чиновники вирішили залишити свої місця після того, як не отримали пояснень про заморожування надання оборонної допомоги Україні.

За словами Сенді, саме Трамп керував припиненням зазначеної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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