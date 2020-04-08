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9 квітня • оновлено в 06:31
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Від Росії вимагають виконання резолюції ООН у справі МН17. Документ

6.5т
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Росія має виконати резолюцію Ради безпеки ООН у справі про "Боїнг", збитий над Донбасом у 2014 році. Москва сама скликала засідання, на якому спробувала дискредитувати суд у справі авіакатастрофи.

З вимогою виконати резолюцію виступила Україна, яка є учасницею Спільної слідчої групи, повідомляється на Facebook-сторінці постійного представництва України при ООН. Країна приєдналася до спільної заяви Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини та Польщі за підсумками обговорення авіакатастрофи в ООН (щоб подивитися документ, проскрольте новину до кінця).

"Дива не сталося": від Росії вимагають виконання резолюції ООН у справі МН17. Документ

"Як держава-учасник Спільної слідчої групи Україна закликає Російську Федерацію виконати резолюцію Радбезу ООН №2166 і в повній мірі співпрацювати з триваючим кримінальним розслідуванням", – йдеться у документі.

Також наголошується, що істина в трагедії буде встановлена, а виконавці і замовники – будуть притягнуті до відповідальності.

"Дива не сталося": від Росії вимагають виконання резолюції ООН у справі МН17. Документ

facebook.com/UKRinUN

Зі свого боку постпред України при ООН Сергій Кислиця в коментарі "Укрінформ" зазначив, що Росія сама ініціювала обговорення в Раді Безпеки розслідування у справі.

"На хвилину можна було уявити, що в Москві нарешті вирішили повідомити Раді безпеки про готовність співпраці зі слідством, як того вимагає резолюція 2166. Але дива не сталося", – заявив він.

"Росія продовжує істерично зловжити майданчиком головного міжнародного органу з безпеки для дискредитації судового процесу, який почався в Гаазі 8 березня", – додав Кислиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи рейсу МН17. Переносити засідання через спалах коронавірусу не планували.

Нагадаємо, що малайзійський Boeing 777 збили над Донбасом 17 липня 2014 року. У результаті аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Тег
ООН
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Собрали там междусобойчик,судом назвали,один из ""расследователей""укРоина,уже смешно,это зашквар гейропейцев,от вислюка вухо вы получите от России.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Будет независимое, всеобъемлющее, транспарентное расследование - будет сотрудничество, а если нет, то и суда нет. )))))))))))))))))))))
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2
1
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Кислицы, Кулёбки - це украинское фсйо!))))))))))
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3
3
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Витёк Шендурович, клоун, погремухи троллей- срусское фсьо
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