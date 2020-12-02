Від наслідків COVID-19 помер колишній президент Франції, який заснував G7

У ніч на четвер, 3 грудня, помер колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен. Йому було 94 роки.

За словами представників колишнього французького лідера, він помер вдома в департаменті Луара і Шер, перебуваючи в оточенні своєї родини, пише ВВС.

AFP з посиланням на сім'ю експрезидента уточнює, що смерть наступила від наслідків коронавірусу.

В середині листопада його госпіталізували, а 20 числа д'Естена виписали з лікарні.

Чим відомий Жискар д'Естен

Він займав пост президента Франції з 1974 по 1981 роки. Протягом трьох десятиліть д'Естен був наймолодшим президентом Франції, поки в 2017 році цей статус не перейшов до чинного президента Еммануелю Макрона.

За час його правління у Франції були дозволені розлучення за обопільної згоди подружжя, а мінімальний вік виборців знизили з 21 року до 18 років.

Жискар д'Естен був останнім світовим лідером, який брав участь у Другій світовій війні і останнім з депутатів парламентів шести європейських країн, які ратифікували в 1957 році Римський договір, що поклав початок створенню ЄС.

Також в 1975 році він організував в Рамбуйє під Парижем першу зустріч лідерів семи провідних індустріальних демократій (G7).