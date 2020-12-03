Від наслідків COVID-19 помер колишній президент Франції, який заснував G7

У ніч на четвер, 3 грудня, помер колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен. Йому було 94 роки.

За словами представників колишнього французького лідера, він помер вдома в департаменті Луара і Шер, перебуваючи в оточенні своєї родини, пише ВВС.

AFP з посиланням на сім'ю експрезидента уточнює, що смерть наступила в результаті наслідків коронавірусу.

В середині листопада його госпіталізували, а 20 числа д'Естена виписали з лікарні.

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