Від Лукашенка Путіну потрібна вся Білорусь, – Портников про скандал з ПВК Вагнера

Прибуття в Білорусь найманців ПВК Вагнера може бути частиною плану президента Росії Володимира Путіна щодо повного підпорядкування собі сусідньої держави.

Таку думку в статті для "Грани.Ру" висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников. За його словами, скандальна ситуація стала такою собі "білоруською рулеткою", ставка в якій – не влада, а держава як така.

"Лукашенко хочеться бути в сильній позиції і не мати ніяких проблем з продовженням власних повноважень – тільки це дозволить йому продовжувати лавірувати між Росією і Заходом і не погоджуватися з поглинанням Білорусі. Саме тому він витіснив з внутрішньополітичного життя усіх, хто ще сприймав Білорусь як самодостатню державу, як країну під біло-червоно-білим прапором, а не під тією пародією на радянський прапор, яку Лукашенко почав використовувати після перемоги на виборах президента в 1994 році", – пише журналіст.

Він нагадав, що головна суперниця нинішнього лідера Білорусі на майбутніх виборах – дружина відправленого у в'язницю опозиційного блогера, якій допомагають штаби арештованого колишнього керівника газпромівського банку і колишнього дипломата.

"Чому Лукашенку потрібні саме такі суперники? А тому що він впевнений – навіть якщо вони переможуть на виборах, ніхто не вийде захищати їх перемогу. Адже раніше виходили – за Білорусь. А тепер за що – за Тихановську? За Бабарика? Смішно навіть. Що люди можуть вийти просто проти нього, Лукашенку до останнього часу навіть і на думку не спадало – чого дивуватися, диктатори живуть у своєму власному світі. Зате це явно спадало на думку Путіну – ось навіщо вагнерівці в Мінську", – вважає Портников.

За його словами, Путін хоче пов'язати Лукашенка кров'ю – точно так само, як хотів у 2014 році пов'язати кров'ю експрезидента-утікача України Віктора Януковича. Все це необхідно лідеру країни-агресорки не для того, щоб скинути білоруського колегу, а для того, щоб Лукашенку не було куди більше тікати, крім як у Ростов. Адже саме такий сценарій дозволить припинити будь-які його контакти із Заходом і будь-які устремління щодо збереження білоруської державності.

"Пов'язавши кров'ю Януковича, Путін отримав Крим і шматок Донбасу – хоча, звичайно, розраховував на більше. Від Лукашенка Путіну потрібна вся Білорусь. І диктатор повинен опинитися у безвихідній ситуації, повинен сам зрозуміти, що без капітуляції на російських умовах йому нікуди. Зате сама капітуляція – це спокійна старість на Рубльовці й запрошення на прийоми на День Росії. А можна навіть і довічними сенатором стати – тепер є і така опція", – робить висновок журналіст.

"Потрібно тільки приєднатися до Росії областями. Ну, або в потрібний момент віддати владу тому, хто буде готовий до аншлюсу. Ось, власне, і весь сенс путінської гри. І ось чому Лукашенку доводиться раз-по-раз переходити "червоні лінії" у відносинах з головним союзником і спонсором. Він дуже не хоче повторити долю Януковича", – резюмував Портников.

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