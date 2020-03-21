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21 березня • оновлено в 23:25
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Від коронавірусу вилікували 95-річну італійку: в мережі показали переможне фото

5.3т
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В італійському місті Модена від коронавірусу COVID-19 вилікували 95-річну жінку.

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Telegram-канал "лЕНТА ДНА" поширив фотографію італійки, яка видужала, в оточенні лікарів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Там зазначили, що жінка виявилася першим пацієнтом в цьому місті, хто зміг перемогти хворобу.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

ТСН

Разом з тим, в Італії за останню добу, 21 березня, в країні від Covid-19 померли 793 людини. Таким чином, країна побила новий антирекорд.

Від коронавірусу вилікували 95-річну італійку

Від коронавірусу вилікували 95-річну італійку

Як повідомляв OBOZREVATEL, всесвітньо відомий епідеміолог П'єрлуїджі Лопалько, який очолює оперативну групу Апулії спрогнозував, що обмежувальні заходи в світі через коронавірус можуть тривати до літа, а проведення таких масових заходів, як футбольні матчі на стадіонах, і зовсім будуть заборонені до жовтня.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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