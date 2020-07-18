Від коронавірусу в світі померли майже 600 тисяч осіб: статистика на 18 липня. Постійно оновлюється

Станом на суботу, 18 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 14,2 млн осіб. За попередню добу було виявлено 240 403 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 75 тис., Індії – 34,8 тис. і Бразилії – 34 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

worldometers.info

worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

На COVID-19 в Україні заразилося 57 264 особи. Померли 1 456 пацієнтів, одужали – 29 769.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3,7 млн), Бразилія (понад 2 млн) і Індія (понад 1 млн). Росія займає четверте місце з 759 тис. інфікованих.

На заході Китаю стався новий спалах коронавірусу – влада ізолювала цілі квартали.

Румунія до 15 серпня продовжила заборону на в'їзд в країну для іноземців, в тому числі громадян України.

РНБО

РНБО

Головне за 18 липня:

08:25 – Україна перейде на нову систему карантину, яка передбачає введення обмежень в різних регіонах країни в залежності від рівня захворюваності на території.

07:51 – Кількість підтверджених випадків нового спалаху COVID-19 на заході Китаю зросла до 22.

05:12 – Вакцина від коронавірусу може з'явитися на початку 2021 року, але її масове застосування можна очікувати лише через рік.

01:06 – З 1 вересня навчання в школах України буде проводитися в звичайному режимі, проте в районах з "червоною зоною" навчальні установи можуть закрити на карантин, заявив Віктор Ляшко.

00:59 – Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що зростання захворюваності на коронавірус варто очікувати восени, особливо в листопаді, і взимку в лютому.