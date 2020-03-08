Від коронавірусу в Італії за добу померло понад сто осіб

Число загиблих від коронавірусу в Італії різко зросла за добу з 154 до 257 осіб.

Про це повідомив радник з питань добробуту регіону Ломбардія Джуліо Галлера, передає інформаційне агентство ANSA. Він розповів про 1492 нових випадків коронавірусу і 113 нових випадків смерті.

Разом з тим загальна кількість хворих досягла 7 375, 366 померли.

Коронавірус колаж

Раніше повідомлялося, що в Італії у результаті спалаху китайського коронавірусу COVID-19 захворів губернатор регіону П'ємонт Альберто Чіріо. Після того, як тест на коронавірус дав позитивний результат, губернатор випустив відеозвернення, в якому запевнив, що хвороба не відволікає його від роботи на чолі регіону.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Італії на 7 березня, в країні було відомо про 5061 випадок зараження COVID-2019, більшість з них в Ломбардії – 3420. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, у країні померли 233 людини.

Лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований новим китайським коронавірусом.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте своїм указом закрив на в'їзд і виїзд 15 провінцій через спалах коронавірусу в країні. Заблокованими виявилися 16 млн осіб в одному з найбільш економічно розвинених регіонів Італії.

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