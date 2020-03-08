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8 березня • оновлено в 20:32
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Від коронавірусу в Італії за добу померло понад сто осіб

4.1т
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Число загиблих від коронавірусу в Італії різко зросла за добу з 154 до 257 осіб.

Про це повідомив радник з питань добробуту регіону Ломбардія Джуліо Галлера, передає інформаційне агентство ANSA. Він розповів про 1492 нових випадків коронавірусу і 113 нових випадків смерті.

Разом з тим загальна кількість хворих досягла 7 375, 366 померли.

Коронавірус

Коронавірус

колаж

Раніше повідомлялося, що в Італії у результаті спалаху китайського коронавірусу COVID-19 захворів губернатор регіону П'ємонт Альберто Чіріо. Після того, як тест на коронавірус дав позитивний результат, губернатор випустив відеозвернення, в якому запевнив, що хвороба не відволікає його від роботи на чолі регіону.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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