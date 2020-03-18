В Італії від коронавірусу померло ще 475 людей. Загальна кількість смертей в країні досягла 2 978.

Всього в країні заразилися 35 713 людей, з яких вилікувалися 4 025. Про це свідчать дані на сайті worldometers.info.

Як зазначає Daily Mail, це найбільша кількість смертей на день, які були зафіксовані з моменту виявлення першого випадку у Китаї. Напередодні показники по країні почали трохи сповільнюватися.

"Це удар по надії, що закриття країни уповільнить поширення Covid-19", – підкреслює видання.

Також наголошується, що серед заражених 2 629 осіб з медичного персоналу, що складає 8% від їхньої загальної кількості.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії введено карантин через епідемію коронавірусу, який триватиме до 25 березня.

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