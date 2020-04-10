Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч людей

Юрій Сергієнко Світ 20:12, 10.04.2020 Оновлено: 00:58, 11.04.2020

Кількість летальних випадків від коронавірусу у всьому світі перевищила 100 тисяч осіб.

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За даними онлайн-лічильника worldometers.info, вже померло 100 440 пацієнтів.

Кількість заражених збільшилася до 1 666 766, з яких вилікувалися 369 956 осіб.

Лідером за кількістю смертей є Італія – 18,849. За нею йдуть США – 17 987, Іспанія – 15 970, Франція – 12 210, замикає першу п'ятірку Велика Британія – 8 958.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська вірусологиня Надія Жлобак заявила, що коронавірус буде поширюватися не тільки в Китаї, але й у всьому світі, проте 80% людства перенесе його в безсимптомній формі.

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