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10 квітня • оновлено в 22:52
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Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч людей

6.8т
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Кількість летальних випадків від коронавірусу у всьому світі перевищила 100 тисяч осіб.

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За даними онлайн-лічильника worldometers.info, вже померло 100 440 пацієнтів.

Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч людей

Кількість заражених збільшилася до 1 666 766, з яких вилікувалися 369 956 осіб.

Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч людей

Лідером за кількістю смертей є Італія – 18,849. За нею йдуть США – 17 987, Іспанія – 15 970, Франція – 12 210, замикає першу п'ятірку Велика Британія – 8 958.

Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська вірусологиня Надія Жлобак заявила, що коронавірус буде поширюватися не тільки в Китаї, але й у всьому світі, проте 80% людства перенесе його в безсимптомній формі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

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