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1 квітня • оновлено в 00:15
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Від коронавірусу у Франції за добу померло майже 500 людей

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Протягом останньої доби у Франції від коронавірусу COVID-19 померли ще 499 осіб, що стало найбільшим показником у країні з початку пандемії.

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Загальна кількість смертей досягла 3 523. Такі дані наведені на сайті worldometers.info. Всього в країні захворіли 52 128 осіб (+7 578 за добу), з них вилікувалися 9 444.

Рекорд із початку пандемії: за добу COVID-19 убив майже 500 людей у Франції

Представник Міністерства охорони здоров'я Франції Джером Соломон уточнив, що в лікарнях перебуває 22 757 людей, у відділенні інтенсивної терапії – 5 565, пише Daily Mail.

Зі свого боку президент Еммануель Марон заявив, що Франція прискорить темпи виробництва захисних масок із 3,3 мільйона до кризи до 10 мільйонів штук на тиждень. Але і цього мало, тому що медикам необхідно близько 40 мільйонів масок на тиждень. У зв'язку з цим уряд вирішив додатково закупити маски в інших країнах, зокрема в Китаї.

Також нарощується виробництво апаратів штучної вентиляції легенів. 10 тисяч штук вироблять дві французькі компанії.

Рекорд із початку пандемії: за добу COVID-19 убив майже 500 людей у Франції

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі від коронавірусу COVID-19 померли вже 41 234 людини. При цьому останні 10 тисяч померли всього за два дні.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
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