Від коронавірусу померли вже понад 650 тисяч: статистика на 27 липня. Постійно оновлюється

Коронавірус в Україні та світі.

Станом на понеділок, 27 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 16,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 221 тис. нових інфікованих.

При цьому кількість летальних випадків переступило позначку в 650 тисяч. Вилікувати вдалося понад 10 млн пацієнтів.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 16,4 млн осіб в світі (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 64 849 осіб. Померли 1 605 пацієнтів, одужали – 35 807.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,3 млн), Бразилія (понад 2,4 млн) та Індія (більше 1,4 млн).

В Індії почалися перші випробування на людях нової вакцини проти COVID-19.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що ПЛР-тести на COVID-19 можуть дати помилковий результат.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 27 липня:

05:25 – Названо захворювання, яке збільшує ризик смерті від коронавірусу в 12 разів.

03:00 – Вчені з'ясували, чому чоловіки рідше носять маски.

00:53 – Влада США заявила, що володіє всіма необхідними інструментами для боротьби зі спалахами коронавірусу в ряді штатів.

00:49 – Уряд Марокко в ніч на 27 липня ввів заборону на в'їзд і виїзд з восьми міст через зростання захворюваності. Відзначається, що на рішення також вплинуло ігнорування карантину багатьма громадянами.