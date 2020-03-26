Пандемія коронавірусу матиме далекосяжні наслідки для економічної і геополітичної сфери, тому вона вимагає глобальної відповіді.

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Про це під час телеконференції 25 березня міністрів закордонних справ G7 заявив високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Інтерфакс-Україна".

Жозеп Боррель

За його словами, пандемія є глобальною проблемою безпрецедентного характеру.

"Він (Боррель) підкреслив важливість строго скоординованого та багатостороннього підходу при активізації міжнародного співробітництва та надання гуманітарної допомоги більшості постраждалих країн з особливою увагою до Африки", – йдеться у комюніке Європейської зовнішньополітичної служби.

Боррель також заявив про необхідність забезпечення того, щоб "громадяни отримували правильну інформацію, пов'язану з пандемією, спеціальні заходи відповідали демократичним цінностям і всі країни були зацікавлені у протидії дезінформації і хибним наративів".

Як повідомляв OBOZREVATEL , через пандемію коронавируса Європейський Союз призупинив дію пакту стабільності і зростання зони євро, скасувавши принцип бюджетної дисципліни.

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