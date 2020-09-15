Від Гренландії відколовся величезний айсберг. Фото зі супутника

Карина Бондаренко Світ 06:07, 15.09.2020

Від найбільшого шельфового льодовика Арктики на північному сході Гренландії відколовся шматок льоду площею близько 110 кв. кілометрів.

На знімках зі супутника видно, що айсберг розколовся на багато дрібних частин, повідомляє ВВС (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Подія підтверджує слова вчених про те, що в Гренландії відбуваються швидкі зміни клімату. За останні 40 років атмосфера там потепліла на три градуси Цельсія.

Фото айсберга з супутника.
Reuters

Рекордні температури в Гренландії зафіксували в 2019 і 2020 роках. У минулому році крижаний щит втратив близько 530 млрд тонн льоду, що є рекордною кількістю.

Айсберг відколовся від льодовика.
ВВС
У Гренландії відколовся Айсберг.
ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, найбільший у світі льодовик А68 розміром в сім Києвів, який відколовся від льодовика в Західній Антарктиді, почав рухатися в бік Атлантики.

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