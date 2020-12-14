Від COVID-19 вперше помер лідер держави

Прем'єр-міністр Королівства Есватіні в Південній Африці 52-річний Амброуз Дламіні став першим світовим лідером, який помер від коронавірусу.

Як повідомляє Daily Mail, у середині листопада у Дламіні діагностували COVID-19. Однак він почувався добре й ніяких симптомів захворювання не спостерігалося.

На початку грудня стан прем'єра різко погіршився, його терміново доправили в лікарню в сусідній ПАР. 14 грудня Дламіні помер.

Король Есватіні Мсваті III висловив співчуття у зв'язку зі смертю прем'єр-міністра.

Дламіні обіймав пост глави уряду з жовтня 2018 року, до цього тривалий час працював у банківських структурах.

Королівство Есватіні (до 2018 року – Свазіленд) – крихітна південноафриканська країна без виходу до моря. Є останньою абсолютною монархією на континенті.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, кого зі світових лідерів наздогнав COVID-19.