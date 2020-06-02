Від COVID-19 вилікувалося близько трьох мільйонів осіб: статистика щодо коронавірусу на 2 червня. Постійно оновлюється

Станом на 2 червня від коронавірусу в Україні та світі вдалося вилікуватися близько трьом мільйонам пацієнтам. При цьому від захворювання померли майже 400 тисяч осіб.

Тим часом в Китаї вакцина від COVID-19 пройшла перші успішні випробування на людях. Вона була визнана безпечною, добре переносимою і здатною генерувати імунітет.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 24 012 осіб. Померли 718 пацієнтів, одужали 9 690.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 1,8 млн), Бразилія (понад 529 тис.) і Росія (більше 414 тис.).

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус не став менш патогеннним. Він залишається "вірусом-вбивцею".

У Нідерландах повідомили, що ліки проти COVID-19 можуть бути готові протягом найближчих шести місяців.

Головне за 2 червня:

3:40 – Журналіст The Daily Telegraph дав прогноз про те, що коронавірус поміняє світ в гіршу сторону. На його думку, коронакрізіс може привести світ не до оновлення, а від ери безпрецедентної стабільності до похмурого століття конфліктів і економічних потрясінь.

00:30 – Рейс з Бангкока в Київ, який був запланований в ніч з 3 на 4 червня, скасували. У Таїланді застрягли понад 80 громадян України. Одна з них записала відеозвернення до президента Володимиру Зеленському, в якому зі сльозами попросила про допомогу.

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