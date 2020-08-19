Від COVID-19 вилікувалися понад 15 млн осіб: статистика на 19 серпня. Оновлюється

Станом на середу, 19 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 22 млн осіб. За минулу добу було виявлено 253 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 65 тис., в США – 43 тис., а також в Бразилії – 48 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 94 436 осіб, померли в період пандемії – 2 116.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 22 млн осіб в світі worldometers.info

Антирейтинг країн щодо захворюваності на COVID-19 worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 94 436 осіб. Померли 2 116 пацієнтів, одужали – 48 925.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,6 млн), Бразилія (понад 3,4 млн) та Індія (більше 2,7 млн).

У китайській фармацевтичної корпорації Sinopharm заявили, що їх інактивована вакцина від коронавірусу надійде в продаж на ринок в грудні 2020 року за ціною приблизно $ 144.

Карта поширення коронавірусу в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Головне за 19 серпня:

01:25 – Мутація коронавірусу, яка поширюється в Європі, Північній Америці і деяких частинах Азії, є в 10 разів більш заразною, але менш смертельної, заявили вчені.

00:00 – При тяжкому перебігу COVID-19 може викликати міастенію – рідкісне аутоімунне захворювання, що приводить до ослаблення м'язів.