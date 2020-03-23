Вилікувалися понад 101 тис. осіб: опубліковані свіжі дані про пандемію COVID-19 у світі

Більше 101,5 тисяч осіб із різних країн станом на вечір понеділка, 23 березня, вилікувалися від нового коронавірусу.

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Про такі дані повідомив worldometers.info. Як передає університету Джонса Хопкінса, майже 60 тис. видужань припадає на китайську провінцію Хубей, звідки почалося поширення інфекції (щоб подивитися карту, поскрольте новину вниз).

На другому місці – Іран (8 376), далі – Італія (7 432 особи).

COVID-19 у світі

Усього в світі зареєстровано більше 375,3 тисяч випадків захворювання, кількість померлих становила 16,3 тисяч.

Перше місце за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу все ще займає Китай (81 496), за ним йде Італія (63 927), на третьому місці США (41 708).

Зазначимо, за 23 березня в Італії від COVID-19 загинуло 602 особи. Разом з тим, у країні другий день поспіль спостерігається тенденція до зниження смертності від хвороби.

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, у відповідь на коронавірус Європейський Союз вперше в історії призупинив дію пакту стабільності та зростання зони євро, скасувавши принцип бюджетної дисципліни.

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