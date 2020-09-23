Від COVID-19 померли понад 975 тисяч по всьому світу: статистика на 23 вересня. Оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:21, 23.09.2020

Станом на середу, 23 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 31,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 272 717 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 80 тис., в США – 35 тис., а також в Бразилії – 35 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 975 тис. осіб.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 31,7 млн.
worldometers
Рейтинг країн за кількістю заражених.
worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 181 237 осіб. померли 3642 пацієнти, одужали – 79 901.

  • Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 7 млн), Індія (більше 5,6 млн) і Бразилія (понад 4,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

  • ВООЗ заявила про позитивну динаміку пандемії коронавірусу. Кількість летальних випадків зменшилася.

Головне за 23 вересня:

  • Ситуація з поширенням коронавірусу в Туреччині може значно погіршитися на тлі ризику збільшення кількості захворювань восени. Експерти Турецької медичної асоціації під час відеоконференції заявили, що країну чекає "цунамі", якщо не буде вжито необхідних заходів.

  • В Японії виробник світлового обладнання Ushio Inc. недавно випустив ультрафіолетову лампу, яка може вбити коронавірус, не завдаючи шкоди здоров'ю людини.

  • У Москві 16 пацієнтів з коронавірусом померли за добу, загальна кількість померлих досягла 5100 осіб. Днем раніше повідомлялося про 15 померлих.

  • Міністр культури Росії Ольга Любимова пішла на 14-денну самоізоляцію і буде працювати з дому через те, що у її батька виявлений коронавірус.

Коментувати
Світ

Дивіться також

В Україні запрацював російський Wildberies із футболками з Путіним і Кримським мостом. Фото

Відповідь Фокіну: при русифікації нікого не питали, а розстрілювали тих, хто проти

"Передостаннє китайське попередження!" Чи може Україна втратити безвіз із ЄС через САП

Нового главу ДБР Сухачова викрито в скандалі: не склав тести та після звільнення відсудив 1,1 млн

Фокін: війна на Донбасі почалася через мовне питання