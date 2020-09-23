Від COVID-19 померли понад 975 тисяч по всьому світу: статистика на 23 вересня. Оновлюється
Станом на середу, 23 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 31,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 272 717 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 80 тис., в США – 35 тис., а також в Бразилії – 35 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 975 тис. осіб.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 181 237 осіб. померли 3642 пацієнти, одужали – 79 901.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 7 млн), Індія (більше 5,6 млн) і Бразилія (понад 4,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.
ВООЗ заявила про позитивну динаміку пандемії коронавірусу. Кількість летальних випадків зменшилася.
Головне за 23 вересня:
Ситуація з поширенням коронавірусу в Туреччині може значно погіршитися на тлі ризику збільшення кількості захворювань восени. Експерти Турецької медичної асоціації під час відеоконференції заявили, що країну чекає "цунамі", якщо не буде вжито необхідних заходів.
В Японії виробник світлового обладнання Ushio Inc. недавно випустив ультрафіолетову лампу, яка може вбити коронавірус, не завдаючи шкоди здоров'ю людини.
У Москві 16 пацієнтів з коронавірусом померли за добу, загальна кількість померлих досягла 5100 осіб. Днем раніше повідомлялося про 15 померлих.
Міністр культури Росії Ольга Любимова пішла на 14-денну самоізоляцію і буде працювати з дому через те, що у її батька виявлений коронавірус.