Від COVID-19 померли понад 975 тисяч по всьому світу: статистика на 23 вересня. Оновлюється

Станом на середу, 23 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 31,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 272 717 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 80 тис., в США – 35 тис., а також в Бразилії – 35 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 975 тис. осіб.

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Коронавірусом заразилися понад 31,7 млн. worldometers

Рейтинг країн за кількістю заражених. worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 181 237 осіб. померли 3642 пацієнти, одужали – 79 901.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 7 млн), Індія (більше 5,6 млн) і Бразилія (понад 4,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

ВООЗ заявила про позитивну динаміку пандемії коронавірусу. Кількість летальних випадків зменшилася.

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